Названы опасные при употреблении на пустой желудок продукты

Диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде кофе и воды с лимоном на пустой желудок

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые могут быть опасны при употреблении на пустой желудок. Слова специалистки приводит «Вечерняя Москва».

Диетолог предупредила, что вода с лимоном, обычно считающаяся полезной, негативно влияет на желудок. Это связано с тем, что его внутреннюю поверхность и пищевод раздражает лимонная кислота, объяснила она. В результате может обостриться гастрит или воспалиться уже существующая язва.

«Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком, — добавила Соломатина. — Кофе — это достаточно агрессивный продукт. Многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка».

Диетолог рекомендовала не пить натощак чай, сладкие газированные напитки, обычную газированную воду и особенно воздержаться от чая с имбирем, так как имбирь может раздражать ткани внутренних органов.

Также, по ее мнению, не следует начинать день с апельсинов, лимонов, ананасов, мандаринов, зеленых яблок, популярных белых каш. «Белый хлеб, булки, разнообразные хлопья и рисовая каша — это источники быстрых углеводов», — объяснила Соломатина.

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