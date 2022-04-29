Названы опасные при употреблении на пустой желудок продукты
Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые могут быть опасны при употреблении на пустой желудок. Слова специалистки приводит «Вечерняя Москва».
Диетолог предупредила, что вода с лимоном, обычно считающаяся полезной, негативно влияет на желудок. Это связано с тем, что его внутреннюю поверхность и пищевод раздражает лимонная кислота, объяснила она. В результате может обостриться гастрит или воспалиться уже существующая язва.
«Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком, — добавила Соломатина. — Кофе — это достаточно агрессивный продукт. Многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка».
Диетолог рекомендовала не пить натощак чай, сладкие газированные напитки, обычную газированную воду и особенно воздержаться от чая с имбирем, так как имбирь может раздражать ткани внутренних органов.
Также, по ее мнению, не следует начинать день с апельсинов, лимонов, ананасов, мандаринов, зеленых яблок, популярных белых каш. «Белый хлеб, булки, разнообразные хлопья и рисовая каша — это источники быстрых углеводов», — объяснила Соломатина.
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