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Посол США обвинил Лаврова в «ядерном шантаже»

Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже» из-за слов о риске ядерной войны
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол США в России Джон Салливан в интервью телекомпании CNN, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны, обвинил его в «ядерном шантаже».

Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного [конфликта]

Джон Салливан Посол США в России

По словам Салливана, Соединенные Штаты «не играют в политику ядерного балансирования на грани».

Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза

Джон Салливан Посол США в России

«Эскалация» полемики

В том же интервью американский посол обвинил власти России в «безответственной эскалации» риторики и отметил, что США не намерены ввязываться в полемику и воздержатся от действий в атомной сфере, которые можно считать провокационными. Он также подчеркнул, что Вашингтон «готов отразить ядерную агрессию против Соединенных Штатов».

Салливан сообщил об одной из встреч с высокопоставленными представителями российского руководства, которые, по его словам, заявили, что поддержка со стороны НАТО «фашистов, нацистов, геноцидных нацистов на Украине» может привести к ядерной конфронтации. Посол добавил, что представители российского руководства упомянули в этой связи Карибский кризис 1962 года.

Моей реакцией с другого конца стола было изумление. <...> К сожалению, в последнее время мы видим со стороны самых верхних эшелонов российского руководства эскалацию этого риска, этой риторики

Джон СалливанПосол CША в России
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Что говорил Лавров?

В понедельник, 25 апреля, глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил о существенных рисках ядерной войны, несмотря на принципиальную позицию Москвы о ее недопустимости. Дипломат обратил внимание, что при непосредственном участии России пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН приняла заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Это наша принципиальная позиция. Исходим из нее. Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать.

Сергей Лавровглава МИД России

Реакция США

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга отреагировала на разговоры о возможном начале ядерной войны. Она подчеркнула, что в ней не может не быть победы, и назвала целью Вашингтона призывы к смягчению риторики.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности начала ядерной войны контрпродуктивными и отнес их к опасной риторике.

Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война. Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика очевидно контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься

Ллойд Остинглава Пентагона

Оценивая в интервью Fox News возможность США защитить себя в том случае, если конфликт на Украине перерастет в ядерную войну, Остин заявил, что президент Джо Байден уверен в том, что страна сможет справиться с этим. При этом он подчеркнул, что нужно приложить максимум усилия для того, чтобы не допустить подобного развития событий.

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Фейки о ядерной угрозе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала фейками сообщения западных СМИ о ядерной угрозе, исходящей от Москвы.

На Западе на самом высоком уровне, трансгранично и трансформатно запущены механизмы вброса в общественное пространство нового тезиса. Он предельно примитивен и одновременно предельно ужасен: русские грозят ядерной войной, русские трясут ядерной дубинкой. Надо ли говорить о том, что этот тезис предельно неверен и лжив? Видимо, уже надо.

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Она напомнила о словах Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны и подчеркнула, что этим руководствуется российская дипломатия в своей деятельности.

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Марина Совина
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