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Норвегия закрыла границу для российских грузов

МИД Норвегии заявил о закрытии границы для российских грузовиков и портов для судов
Анникен Хюитфельдт

Анникен Хюитфельдт. Фото: Anniken Huitfeldt / AP

Власти Норвегии закрыли границу для грузов из России, рассказала в интервью изданию NRK министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ», — отметила Хюитфельдт.

По ее словам, исключение будет сделано для архипелага Шпицберген, на территории которого действует особый договор между Москвой и Осло. Также запрет коснется использования российскими судами норвежских портов, однако его действие не будет распространяться на нефтяные траулеры.

Пятый пакет санкций, введенный властями Евросоюза в середине апреля в ответ на спецоперацию России на Украине, включает запрет на работу российских транспортных компаний в странах ЕС. Также связанным с Россией судам запретили заходить в европейские порты. При этом Норвегия не входит в ЕС, и действие запрета до сих не распространялось на нее.

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Платон Щукин
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