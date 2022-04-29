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«Беседа» тигра и оленей попала на видео в Приморье

В приморском заповеднике сняли на видео «беседу» тигра и пятнистых оленей

В Приморском крае при помощи фотоловушки удалось запечатлеть на видео своеобразную «беседу» тигра и пятнистых оленей. Соответствующее видео в пятницу, 29 апреля, публикует РИА Новости.

Инцидент произошел на территории Сихотэ-Алинского заповедника. На видео попала встреча хищника с группой оленей в лесу. На кадрах видно, как тигр идет между деревьев. Заметившие его травоядные начинают издавать характерный свист, предупреждая сородичей об опасности.

«Тигр, услышав сигнал, принялся оставлять метки на месте встречи, и… ответил оленям ленивым рыком», — рассказали в заповеднике.

По словам специалистов, скорее всего, хищник был сыт, поэтому не стал пытаться атаковать потенциальную добычу. При этом эксперты отметили, что подобное взаимодействие между разными видами запечатлеть на видео удается довольно редко, поэтому кадры представляют большой интерес для исследователей.

Варвара Кошечкина
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