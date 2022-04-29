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Девушка разоблачила пляжные фото блогеров с помощью надувного бассейна

Блогерша Кендалл Кипер разоблачила пляжные фото в соцсетях с помощью мешка с песком

Кадр: @kendallkiper

Блогерша Кендалл Кипер разоблачила пляжные фото блогеров из отпусков с помощью мешка с песком и надувного бассейна. На ее видео в соцсети обратили внимание в издании Medialeaks.

По словам жительницы США, для подобного контента необязательно планировать поездку на море. Вместо этого достаточно выбраться на дачу или посетить место, где есть песочница.

На первых кадрах ролика Кипер лежит на песке с разбросанными рядом солнцезащитными кремами. Затем девушка демонстрирует зрителям, что в действительности она загорает на небольшой территории загородного дома. Для убедительности американка использовала мешок с песком за четыре доллара, купленный в местном магазине стройматериалов.

В другом видео юзерша показала снимок, на котором якобы запечатлен океан. В качестве реквизита для фото она использовала надувной бассейн, голубая расцветка которого позволила имитировать водоем.

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Видео американки набрали миллионы лайков. Пользователи оценили советы Кипер в комментариях. «Она как будто действительно находится на Мальдивах, это чудо...», «Отличный лайфхак», «Подозреваю, что я знаю несколько блогеров, которые скрывают этот секрет», — высказались они.

Ранее в январе блогерша и журналист Даная Мерсер разоблачила идеальную фигуру девушек на фотографиях в соцсетях и удивила фанатов. Женщина опубликовала видео, на котором наглядно доказала, что привлекательная внешность на фото часто является поддельной. Героиня материала предстала перед подписчиками в красном комплекте бикини и показала, что благодаря хитрым приемам позирования тело может выглядеть совершенно иначе, чем на самом деле.

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Дарья Шляпужникова
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