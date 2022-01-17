Блогерша разоблачила идеальную фигуру девушек в соцсетях и удивила фанатов

Блогерша и журналист Даная Мерсер разоблачила идеальную фигуру девушек на фотографиях в соцсетях и удивила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Женщина опубликовала видео, на котором наглядно доказала, что привлекательная внешность на фото в соцсетях часто является поддельной. Так, героиня материала предстала перед подписчиками в красном комплекте бикини и показала, что благодаря хитрым приемам позирования тело может выглядеть совершенно иначе, чем есть на самом деле.

Мерсер слегка прогнулась в области поясницы, втянула живот, выпрямила спину, напрягла опорную ногу и подняла руки вверх. Таким образом за несколько секунд ей удалось создать иллюзию стройной спортивной фигуры без изъянов. «Не позволяйте интернету убедить вас в том, что ваши бедра выглядят как-то не так. Фото в соцсетях проходят через множество фильтров», — подписала она пост, который набрал больше 58 тысяч лайков.

Подписчики поблагодарили блогершу за честность в комментариях. «Спасибо, что остаешься естественной», «Иногда я действительно не люблю себя из-за социальных сетей», «Спасибо, что показали нам, что это нормально. Кстати, вы прекрасны», «Спасибо за нормализацию реальных тел и освещение того, сколько в интернете подделок! Наша суперсила заключается в том, чтобы оставаться собой!» — писали они.

В ноябре 2021 года другая блогерша раскрыла секреты стройного тела на снимках в соцсетях. Активистка бодипозитива Бри Ленехан регулярно делится снимками, на которых демонстрирует, как в действительности выглядит ее тело без фотошопа. Так, девушка составила несколько коллажей, на которых позировала в коричневом спортивном костюме, состоящем из кроп-топа и велосипедок.