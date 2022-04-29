Потолок обрушился на спящую россиянку

В Челябинской области потолок в квартире рухнул на спящую женщину

В городе Златоусте Челябинской области часть потолка обрушилась на женщину, пока она спала. Россиянка осталась жива, но сильно испугалась. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе «ЧП/ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

Инцидент случился в доме номер 4 на улице Карла Маркса, который обслуживает компания «ЗГО». «Мой сладкий сон нарушил обвалившийся потолок. Часть осколков отлетела в меня и по квартире», — заявила пострадавшая. Судя по снимкам, в помещении отвалилась штукатурка, а перекрытия наверху остались целыми.

В администрации Златоуста отметили, что ситуация требует срочных мер и уже находится на контроле в управляющей компании (УК). Однако источники из Жилищной инспекции города предположили, что виновными в происшествии могут оказаться собственники квартиры, поскольку отклеившиеся обои и обвалившаяся штукатурка принадлежит жильцам. Если бы упали перекрытия, то тогда ответственность легла бы на УК, пояснили специалисты.

Ранее московская школьница попала в больницу из-за обрушившегося на нее фонтана. Инцидент произошел вечером 27 апреля на 2-й Синичкиной улице. Пострадавшая играла в пустой чаше готовящегося к возобновлению работы фонтана, в результате верхняя часть конструкции обрушилась ей на ногу. Врачи диагностировали перелом плюсневой кости стопы.