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В Йошкар-Оле заработали фонтаны

В Йошкар-Оле после зимы заработали фонтаны

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В столице Марий Эл Йошкар-Оле после зимы начали работать фонтаны. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как отметили в мэрии, переводить фонтаны в рабочий режим стали утром 29 апреля. До этого сотрудники водоканала на протяжении нескольких недель занимались подготовкой сооружений к запуску: очищали их после зимнего сезона и устанавливали новое освещение.

Уточняется, что всего на территории города располагается 11 фонтанов.

Ранее сообщалось, что 30 апреля сезон фонтанов откроется в Подмосковье. Отмечалось, что в этот день в регионе состоится единовременный запуск 221 фонтана.

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Варвара Кошечкина
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