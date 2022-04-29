Азиатские страны решили запустить «грязные» электростанции

Страны в Южной Азии запускают старые электростанции, работающие на мазуте

Страны с развивающейся экономикой в ​​Южной Азии решили запустить старые электростанции, работающие на «грязном» мазуте, поскольку рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) делает более чистые источники энергии недоступными для них. Об этом пишет Bloomberg.

Например, Бангладеш выработал в этом месяце 5000 мегаватт электроэнергии на электростанциях, работающих на мазуте. Это примерно на 25 процентов больше, чем годом ранее. Цены на СПГ в Северной Азии выросли за последний год в три раза, в то время как рост цен на мазут был более скромным.

Прогнозируется, что Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка импортируют около 680 000 тонн мазута в апреле, что станет самым высоким показателем с июня 2018 года.

В апреле сообщалось, что Россия собирается перебросить поставки нефти и газа из Европы в Азию. Президент страны Владимир Путин поручил правительству к 1 июня предоставить план строительства соответствующей инфраструктуры. Экспорт может быть переориентирован на южное и восточное направления, в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанский регион.