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Россиянам предложили пляжные туры в Казахстан

АТОР: недельный тур «все включено» на Каспийское море обойдется от 157,2 тысячи рублей

Фото: Павел Михеев / Reuters

Российские туроператоры впервые предложили туристам пляжные туры в Казахстан на Каспийское море. О новом варианте отдыха в «в турецком стиле» рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, в условиях кризиса и авиасанкций туроператоры запустили нетрадиционные программы туров в Казахстан — пляжный отдых на Каспийском море в районе Актау. Отмечается, что казахский курорт по условиям и качеству сравним с турецким побережьем, например, туристический сезон здесь длится с мая по сентябрь, средняя температура моря плюс 23-25 градусов, воздуха — 35-45 (в июле и августе).

Путешественникам предлагается остановиться в отелях премиум-категории с концепцией «все включено». Так, турпакет на неделю в пятизвездочный Rixos Water World Aktau с прямым перелетом из Москвы в мае обойдется от 157,2 тысячи рублей на двоих. За путевку в гостиницу «четыре звезды» с включенными завтраками и авиабилетами придется заплатить от 90 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха у моря в мае. Так, дешевле всего на праздники выйдет поездка в Сухум — в среднем проживание обойдется в 573 рубля за ночь.

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Дарья Рыбак
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