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Мария Захарова заступилась за группу «Би-2»

Мария Захарова назвала «казусом исполнителя» скандал вокруг рок-группы «Би-2» в Омске

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заступилась за группу «Би-2», которая отказалась играть в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента!» на сцене. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Она назвала «казусом исполнителя» скандал вокруг коллектива, а также отметила, что большие опасения вызывает спровоцированная этим инцидентом травля музыкантов. «Так бывает: все хотят как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко,» — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. По данным СМИ, рокеры отказались выступать из-за баннера с буквой Z. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что рокеры не захотели выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

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Сергей Равин
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