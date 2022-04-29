Запад обвинили в превращении Украины в новую Ливию

FP: направляя в Киев оружие, Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку

Научный сотрудник программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям Тарек Мегериси обвинил Запада в превращении Украины в новую Ливию. Об этом сообщает Foreign Policy (FP).

По его словам, направляя в Киев крупные партии оружия, западные страны рискуют получить новую неконтролируемую горячую точку, какими до сих пор считаются Ливия и Сирия. Он отметил, что Запад был очарован романтическим образом Украины, хотя ее уже уличали в незаконной торговле оружием.

Мегериси добавил, что Украина и Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, которые обеспечивали поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и ОАЭ, обеим сторонам во время второй сирийской гражданской войны. Он заявил, что это было прямым нарушением введенного ООН оружейного эмбарго.

Специалист считает, что высокоточное оружие, которое получает Киев, может оказаться совсем не в руках украинцев. По его мнению, Запад, возможно, поспособствовал тому, что террористические группировки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger, «как только на Украине рассеется дым».

Также Мегериси сообщил, что еще одним кризисным фактором является большое число иностранных наемников, которые прибыли в зону конфликта. Он считает, что многие из них черпают энергию в националистических установках. Кроме того, некоторых он назвал ультраправыми экстремистами. Он отметил, что их возвращение в США и Европу может усугубить нарастающий кризис, так как они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия.

По мнению Мегериси, эти факторы, а также нежеланием властей Соединенных Штатов и стран Европы сбавлять обороты по военной помощи Украине могут стать причинами долгосрочного кризиса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить на Украину самоходные установки «Цезарь». По данным французских СМИ, тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней будут отправлены в течение нескольких дней. Десятки противотанковых комплексов Milan, которые были взяты из запасов Вооруженных сил Франции, уже доставлены на территорию Украины.

