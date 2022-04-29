Умер автор «Звездного пути» и «Миссия невыполнима» Харольд Ливингстон

Американский сценарист Харольд Ливингстон умер на 98-м году жизни

На 98-м году жизни умер американский сценарист Харольд Ливингстон. Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью кинематографиста.

Ливингстон скончался в четверг, 28 апреля, в Лос-Анджелесе. Причина смерти не раскрывается.

Харольд Ливингстон родился в 1924 году в Массачусетсе. До работы в кино он написал книгу «Нет трофеев, нет мечей» — о годах службы радистом в авиационной навигации. Отмечается, что Ливингстон был одним из основателей израильских ВВС.

Первый сценарий Ливингстон реализовал в 1966 году. На его счету такие телепроекты, как «Человек на шесть миллионов долларов», «Менникс», «Остров фантазий» и многие другие. Ливингстон прославился как автор полнометражного «Звездного пути» 1979 года выпуска и нескольких эпизодов оригинального сериала «Миссия невыполнима».