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Медведев анонсировал новый закон о мигрантах

Медведев заявил, что скоро примут новый закон о регулировании въезда и выезда мигрантов

Фото: Globallookpress.com

В ближайшее время в России примут новый закон, который будет регулировать въезд, пребывание и выезд мигрантов. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — пояснил он.

По его словам, нужно будет провести анализ действующих международных договоров, после чего оценить их соответствие этому законопроекту. Эта работа, добавил Медведев, уже ведется, однако массив законодательства требует внимательного отношения.

«Ну и соответственно нужно вносить коррективы. В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», — заключил он.

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Никита Абрамов
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