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В России оценили изменения в сфере трудовой миграции

МВД заявило, что интенсивность потока мигрантов в РФ вернулась к допандемийным значениям

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Интенсивность миграционного потока в России вернулась к допандемийным значениям, оценили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

По данным ведомства, существенных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов в сравнении с январем — февралем прошлого года не выявлено.

В МВД РФ также заявили, что за два месяца 2022 году на миграционный учет поставили в 2,5 раза больше иностранных граждан, чем за аналогичный период прошлого года. В январе и феврале 2021-го этот показатель составил 657 тысяяч человек, а в этом году за тот же период — 1,6 миллиона человек.

«Интенсивность миграционного потока практически вернулась к допандемийным значениям», — отметили в МВД. При этом в январе и феврале 2019 года было поставлено на учет около 1,8 миллиона иностранцев.

15 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с предложением создать биометрическую базу мигрантов. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что обсуждение появления единой современной информационной системы миграционного учета прошло в ходе заседания комиссии Совбеза России.

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Марина Совина
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