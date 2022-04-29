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Раскрыты главные предпочтения российских туристов на майские праздники

«Тинькофф Путешествия»: 81,5 процента россиян хотят провести майские праздники в России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Более 80 процентов отечественных туристов, планирующих путешествия на майские праздники, отправятся в поездки по России. Главные предпочтения россиян раскрывает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Тинькофф Путешествия».

Согласно полученным данным, около 37 процентов соотечественников хотят провести длинные выходные в путешествии, такое же число респондентов не планируют никакие поездки и останутся дома. Остальные опрошенные (чуть более 25 процентов) затруднились ответить на вопрос о своих планах.

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Из тех, кто будет отдыхать вне дома, 81,5 процента выбрали путешествия по России, 18,5 — за границей. «Самые популярные варианты отдыха для тех, кто останется в России — поездка на дачу, отдых на природе и поездка к родственникам в другой регион», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что около половины россиян готовы выделить на путешествия в период майских праздников не более пяти тысяч рублей на одного члена семьи. Так, 49 процентов участников опроса раскрыли, что готовы потратить на майские праздники не более пяти тысяч рублей, включая средства на поездку, аренду жилья, еду и прочее.

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Валентина Процкова
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