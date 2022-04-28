Россияне раскрыли планируемые траты на путешествия на майские праздники

49 процентов россиян готовы потратить не более пяти тысяч рублей на майские праздники

Около половины россиян готовы выделить на путешествия в период майских праздников не более пяти тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом стало известно из результатов исследования платежной системы «Мир», пишет РИА Новости.

Так, 49 процентов участников опроса раскрыли, что готовы потратить на майские праздники не более пяти тысяч рублей, включая средства на поездку, аренду жилья, еду и прочее. Каждый пятый респондент ответил, что согласен расстаться с суммой около 10 тысяч рублей, уложиться в 20 тысяч рублей планирует только каждый десятый. Выделить на отдых в мае больше 50 тысяч рублей готовы лишь четыре процента россиян.

Отмечается, что половина из тех, кто собирается в поездку на длинные майские выходные, возьмет с собой средства в формате 50 на 50: часть средств на карте, другая часть наличными. Также исследование показало, что в этом году самостоятельно планировать путешествия будут 85 процентов респондентов, 5 процентов воспользуются услугами турагентств и сервисов.

Ранее в апреле специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у соотечественников зарубежные направления для отдыха на майские праздники. Так, наиболее востребованными для путешествий странами стали Турция, ОАЭ и Мальдивы.