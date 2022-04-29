Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Крупный отельный оператор заявил об уходе из России

Отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) заявил об уходе из России

Фото: Vlad Karavaev / Shutterstock

Крупный отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат бренды Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza, уйдет из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как заявили собеседники издания, компания со штаб-квартирой в Великобритании ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление. По данным другого источника, речь идет об «изменении операционной деятельности» оператора в России.

IHG является третьим по номерному фонду отельным оператором, работающим на территории России.
Ее уход может привести к потере 124 миллионов долларов ежегодного дохода. Отмечается, что 10 марта компания заявила о приостановке открытия новых гостиниц в России.

Ранее в марте стало известно, что сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение приостановить свою деятельность по открытию новых отелей в России. Компании сообщили о закрытии корпоративных офисов, а также о прекращении инвестиций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
ЦБ понизил ключевую ставку
Россияне начали массово скупать квартиры с торгов в Москве
Россиянам покажут эксклюзивное кино
Певец Шура снялся в маске-черепе с маникюром и вызвал споры в сети
В Белоруссии осудят главу польского телеканала «Белсат»
Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы
Кремль анонсировал совещание Совбеза с участием Путина
В Кремле отреагировали на спор Соловьева и Куйвашева о Екатеринбурге
Раскрыты потери Western Union после ухода из России и Белоруссии
Кремль прокомментировал обмен Ярошенко на Рида
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.