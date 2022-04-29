Крупный отельный оператор заявил об уходе из России

Отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) заявил об уходе из России

Крупный отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат бренды Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza, уйдет из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Как заявили собеседники издания, компания со штаб-квартирой в Великобритании ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление. По данным другого источника, речь идет об «изменении операционной деятельности» оператора в России.

IHG является третьим по номерному фонду отельным оператором, работающим на территории России.

Ее уход может привести к потере 124 миллионов долларов ежегодного дохода. Отмечается, что 10 марта компания заявила о приостановке открытия новых гостиниц в России.

Ранее в марте стало известно, что сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение приостановить свою деятельность по открытию новых отелей в России. Компании сообщили о закрытии корпоративных офисов, а также о прекращении инвестиций.