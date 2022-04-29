Скорые один день в году станут быстрее приезжать к ветеранам российского региона

9 мая скорые будут приезжать к пермским ветеранам быстрее, если назвать слово «Победа»

В Пермском крае 9 мая бригады скорой помощи будут приезжать к ветеранам быстрее. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Евгений Рожнев, его вступление транслировалось на официальной странице правительства региона во «ВКонтакте».

По словам Рожнева, для ускоренного вызова бригады, при обращении ко врачам нужно назвать слово «Победа».

«В тех ситуациях, где кто-то из организаторов [массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы] вдруг увидел ухудшение состояния ветерана, необходимо при осуществлении вызова сказать слово "Победа". Это автоматически поставит вызов в первую очередь», — сообщил чиновник. Будет ли действовать эта акция в другие дни, Рожнев не уточнил.

По последним данным, в регионе проживают менее десяти тысяч участников Великой отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Среднее время ожидания скорой в Пермском крае составляет около тридцати минут.

Ранее сообщалось, что российские врачи отказались лечить умирающего инвалида, у которого было 5 позвонков из 34, со словами «а смысл».