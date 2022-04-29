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Психолог посоветовала неудачникам перестать строить планы на жизнь

Психолог Сигал предупредила, что списки желаний настраивают человека на неудачу

Фото: Cathryn Lavery / Unsplash

Психолог Элизабет Сигал рассказала, почему нужно перестать строить планы на жизнь и планировать все происходящие события. По ее словам, списки только настраивают человека на неудачу и приносят разочарование, поэтому она посоветовала радоваться спонтанным событиям в статье для Psychology Today.

Психолог отмечает, что составление списка желаний заставляет человека чувствовать себя неудачником, если не все пункты из плана были выполнены. Сигал призывает отказаться от строго распланированной жизни. «Конечно, составление списка вещей, которые я надеюсь сделать, может начаться как развлечение, но что происходит со временем, когда ничего или очень мало вещей из него выполняются?» — задалась вопросом она.

Планирование, по ее словам, лишает человека возможности неожиданной радости или спонтанных действий. Если событие включается список, то элемент удивления от происходящего утрачивается. Кроме того, мысли о том, что нужно сделать, особенно, если планы составлены с привязкой к конкретным датам, по словам Сигал, делают человека слишком сосредоточенным на конечной цели, вместо наслаждения самим процессом жизни.

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Психолог рассказала, что в ее случае пересмотреть взгляд на планирование заставила поговорка «хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». «Эта точка зрения помогла избавиться от горького чувства, что я не могу выполнить план, и вместо этого подготовила меня к тому, чтобы принять непредвиденное и сделать все, что в моих силах», — призналась она. Сигал посоветовала всем, кто столкнулся с подобной проблемой осознать, что не все может быть достигнуто, и поэтому необходимо спокойно реагировать на любые непредвиденные изменения в жизни.

Ранее психотерапевт назвала способ перестать быть «мамочкой» в отношениях. По ее словам, мужчины мало осведомлены о том, по какой модели нужно строить отношения.

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Елена Матвиенко
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