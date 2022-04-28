Психотерапевт назвал способ перестать быть «мамочкой» в отношениях

Психотерапевт Вайс: мужчины обычно мало знают о том, как строить отношения

Психотерапевт и кандидат наук Аврум Вайс рассказал, почему отношения взрослых людей начинают строиться по сценарию «ребенок-родитель». В интервью для Psychology Today он назвал способ, который поможет правильно разделить ответственность в паре и перестать наконец быть «мамочкой» для партнера.

Психолог отметил, многие отношения между взрослыми партнерами спустя время начинают больше походить на отношения между родителем и ребенком. «Подобный паттерн достаточно распространен, поэтому терапевты назвали его "отношения родитель-ребенок". В гетеросексуальных отношениях чаще всего женщина оказывается в роли взрослого, взяв на себя ответственность за все, а мужчина в роли пассивно-агрессивного, отыгрывающего ребенка», — иронично дополнил Вайс.

Подобные сдвиги в отношениях, по мнению психолога, обычно связаны с отсутствием понимания концепции зрелых отношений и равноправного распределения домашних обязанностей у мужчин. «Многие мужчины мало знают о том, как строить дом или создавать семью. От большинства из них в детстве не ожидали многого в этих областях, поэтому у них не было опыта выполнения работы, понимания того, что нужно делать, и принятия на себя ответственности», — объяснил он.

Такая модель отношений может устраивать партнеров в начале совместного проживания, но далее, по словам Вайс, это обычно перерастает в негласную борьбу за власть в доме. «Такой паттерн поведения неудовлетворителен для обоих партнеров, но неудовлетворенность, скорее всего, сначала проявится у женщины. Многие женщины признают, что у них гораздо больше опыта и знаний об отношениях, чем у их партнеров-мужчин», — сообщил психолог.

Он также рассказал, что критический поворот в отношения возникает, когда мужчина осознает, что может дать меньше, чем того хочет его возлюбленная. Вайс объясняет: «Когда это происходит, мужчины начинают чувствовать, что отношения превратились в игру без правил; как бы они ни старались помочь, они никогда не могут сделать это правильно. Этим мужчинам часто кажется, что их партнерши постоянно оценивают их и все время злятся на них».

Чтобы предотвратить разочарование и сохранить полноценные отношения, Вайс советует обратить внимание на поведение партнера. Женщины, испытывая разочарование, выражают недовольство двумя способами: завышают требования или уходят от мужчины, как бы наказывая его за пассивность. «Некоторые женщины завышают свои требования, чтобы выразить свое негодование, что неизбежно ведет к еще большему конфликту и увеличению эмоциональной дистанции в паре. Если она не может добиться той близости, которую хочет, по крайней мере, она может сделать его жизнь такой же несчастной, как и ее», — разъяснил он.

Мужчины, по словам психолога, выражают свое недовольство через злость из-за кажущейся несправедливости или отстраняются от партнерши различными способами. Все эти действия с обеих сторон только усиливают напряжение в отношениях и могут привести к разрыву.

Вайс советует быть внимательным к поведению партнера, если между влюбленными чувствуется напряжение. Необходимо осознать, что в сложившейся ситуации виноваты оба и вовремя тактично поговорить о недовольствах, чтобы прояснить ситуацию и сохранить любовь.

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