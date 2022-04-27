Психолог поделилась инструкцией по распознанию обманщика за три свидания

Психолог Шоу заявила, что интуиция поможет вычислить лжеца всего за три свидания

Психолог и эксперт по отношениям Элизабет Шоу поделилась инструкцией, которая поможет вычислить хронического лжеца всего за три свидания. Она заявила, что всегда есть маячки, которые не следует игнорировать, чтобы избежать разочарования. Слова специалиста передает онлайн-издание News.com.ua.

Специалист сказала, что главное в распознании обманщика — постараться сквозь нарисованный образ увидеть и услышать реального человека. Она считает, что самый простой способ не стать жертвой с разбитым сердцем — доверять интуиции. Согласно исследованию 2014 года, проведенному Университетом Бригама Янга (США), подозрение, что человек является не тем, кем кажется, в большинстве случаев подтверждается. Шоу объяснила, что люди хорошо умеют «угадывать» лжецов даже без использования соцсетей и интернета. Причем вычислить его таким образом можно всего за три свидания, если быть бдительным и не игнорировать интуицию.

Психолог добавила, что, как правило, мошенники и хронические лжецы обладают некоторыми личностными характеристиками. Такие люди часто стараются быть нарочито обаятельными, но при этом думают, что они имеют право на все самое лучшее в жизни и готовы ради этого нарушать правила, не испытывая при этом угрызений совести. Они много говорят о себе, хорошо «читают» свою потенциальную жертву и часто произносят то, что ей хочется услышать, чтобы получить власть над ней. При этом их слова на свидании и действия после него сильно расходятся. «Разговоры дешевы, а поступки говорят громче слов, — пояснила Шоу. — Мы хотим доверять другим, но лучше больше внимания уделять тому, что делает ваша пара и что вы при этом чувствуете, а не красивым речам».

Также специалист посоветовала обратить внимание на отношение потенциального избранника к изменам. Если его не беспокоят рассказы друзей о неверности, хитростях и манипуляциях, это может быть сигналом о том, что он сам склонен к изменам и обману.

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