Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о поражении 38 военных объектов на Украине

Минобороны заявило о поражении высокоточными ракетами 38 военных объектов на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российским войскам высокоточными ракетами удалось поразить 38 военных объектов на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины», — рассказал он.

Конашенков уточнил, что среди этих объектов были 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и различной военной техники, склад горючего, который находился в районе села Вольное Поле, а также радиолокационная станция в районе поселка Печенеги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В США не поверили в угрозу применения Россией ядерного оружия
В Японии предрекли конец света без российского газа
Минобороны заявило о поражении 38 военных объектов на Украине
Обвиняемых в убийстве в Белоруссии россиян арестовали в Подмосковье
Фото Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким декольте взволновало фанатов
Чимаев описал свои эмоции во время боя с Бернсом на UFC 273
Группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Омске
Психолог назвал способ извлечь пользу из ненависти к себе
Поставки смартфонов рухнули
В Подмосковье очевидцы сняли на видео окрашенную в красный цвет реку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.