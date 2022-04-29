Минобороны заявило о поражении 38 военных объектов на Украине

Минобороны заявило о поражении высокоточными ракетами 38 военных объектов на Украине

Российским войскам высокоточными ракетами удалось поразить 38 военных объектов на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины», — рассказал он.

Конашенков уточнил, что среди этих объектов были 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и различной военной техники, склад горючего, который находился в районе села Вольное Поле, а также радиолокационная станция в районе поселка Печенеги.