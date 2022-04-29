Российские ПВО сбили три «Точки-У» над населенными пунктами Украины

Минобороны сообщило, что российские ПВО сбили три ракеты «Точка-У» на Украине

Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три ракеты «Точка-У» над украинскими населенными пунктами. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой», — объяснил он.

Кроме того, были уничтожены реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе села Топольское и шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с опросом наемника Эндрю Хилла, которого взяли в плен на Украине. Он рассказал, что он родом из британского города Плимут. На Украину он прибыл по собственному желанию через Польшу.