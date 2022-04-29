Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Индонезии заявил об отказе поставлять оружие Украине

Президент Индонезии Видодо отклонил просьбу Зеленского о поставках оружия на Украину

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе поставить оружие. Цитату приводит Reuters.

Вместо этого индонезийский политик предложил коллеге гуманитарную помощь. Видодо пояснил, что поставки оружия недопустимы для страны, поэтому он был вынужден отказать.

Индонезийский президент выразил Зеленскому свою поддержку и призвал его сосредоточиться на мирных переговорах с Россией.

При этом в основном международное сообщество, особенно западные страны, предпочитают оказывать Киеву военную помощь. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США остались 250 миллионов долларов для из выделенных в марте 3,5 миллиарда для этих целей. По ее словам, Вашингтон будет работать для ускорения предоставления средств Киеву, но для продолжения поддержки «нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Северная Корея начала «полным ходом» готовиться к ядерным испытаниям
В России предложили путешествовать по-новому
Российского студента осудили на семь лет за подготовку нападения на вуз
Доктор Мясников дал советы по защите от смертельно опасного заболевания
Совфед раскритиковал предложения Украины по переговорам с Россией
Психологи попросили родителей избегать шутливых разговоров о разводе с детьми
Рост цен в Европе поставил абсолютный рекорд
Москвичи резко заинтересовались одним типом квартир
Российского тренера заподозрили в домогательствах к 13-летней спортсменке
Apple предупредила об ограничении поставок iPhone
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.