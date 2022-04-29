Президент Индонезии заявил об отказе поставлять оружие Украине

Президент Индонезии Видодо отклонил просьбу Зеленского о поставках оружия на Украину

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе поставить оружие. Цитату приводит Reuters.

Вместо этого индонезийский политик предложил коллеге гуманитарную помощь. Видодо пояснил, что поставки оружия недопустимы для страны, поэтому он был вынужден отказать.

Индонезийский президент выразил Зеленскому свою поддержку и призвал его сосредоточиться на мирных переговорах с Россией.

При этом в основном международное сообщество, особенно западные страны, предпочитают оказывать Киеву военную помощь. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США остались 250 миллионов долларов для из выделенных в марте 3,5 миллиарда для этих целей. По ее словам, Вашингтон будет работать для ускорения предоставления средств Киеву, но для продолжения поддержки «нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием».