Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог объяснила склонность женщин к перегибам в правильном питании

Психолог Ларькина: женщины склонны к орторексии из-за социального давления и насилия

Фото: Shutterstock

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Ксения Ларькина рассказала о том, почему у женщин чаще проявляется склонность к перегибам в правильном питании — орторексия. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам психолога, женщины больше склонны к этому недугу из-за социального давления по поводу идеальной фигуры, обилия противоречивой информации о «здоровом питании», а также из-за сексуального и физического насилия. «Человек пытается вернуть себе контроль над своим телом таким способом или использует его как вариант экстремального похудения "здоровым способом" — я сделаю все, чтобы перестать быть привлекательной и не повторить тот опыт бессилия», — объяснила Ларькина.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

Как отметила специалист, у человека может быть орторексия, если он более двух часов в день тревожится о здоровой пище, долго выбирает продукты, не контролирует тревогу из-за их состава, критикует пищевой выбор других и испытывает стыд и вину, если не получается питаться только согласно своему списку продуктов и блюд. Ларькина рекомендует с этими проблемами обращаться к психотерапевту или психологу.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые могут быть опасны при употреблении на пустой желудок. Она предупредила, что вода с лимоном, обычно считающаяся полезной, негативно влияет на желудок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о необходимости свободного курса рубля
В Подмосковье очевидцы сняли на видео окрашенную в красный цвет реку
Женщина решила продать дом вместе с бывшим мужем
Российская фигуристка-чемпионка завершила карьеру в 19 лет
После взрыва на курганском заводе с одним пострадавшим возбудили дело
Владелец «М.Видео» договорился продать свою долю в компании
Россия возобновит авиасообщение с латиноамериканской страной
В США не поверили в угрозу применения Россией ядерного оружия
В Латвии сняли запрет с показа пяти российских телеканалов
Российские ПВО сбили три «Точки-У» над населенными пунктами Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.