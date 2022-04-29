Психолог объяснила склонность женщин к перегибам в правильном питании

Психолог Ларькина: женщины склонны к орторексии из-за социального давления и насилия

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Ксения Ларькина рассказала о том, почему у женщин чаще проявляется склонность к перегибам в правильном питании — орторексия. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам психолога, женщины больше склонны к этому недугу из-за социального давления по поводу идеальной фигуры, обилия противоречивой информации о «здоровом питании», а также из-за сексуального и физического насилия. «Человек пытается вернуть себе контроль над своим телом таким способом или использует его как вариант экстремального похудения "здоровым способом" — я сделаю все, чтобы перестать быть привлекательной и не повторить тот опыт бессилия», — объяснила Ларькина.

Как отметила специалист, у человека может быть орторексия, если он более двух часов в день тревожится о здоровой пище, долго выбирает продукты, не контролирует тревогу из-за их состава, критикует пищевой выбор других и испытывает стыд и вину, если не получается питаться только согласно своему списку продуктов и блюд. Ларькина рекомендует с этими проблемами обращаться к психотерапевту или психологу.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые могут быть опасны при употреблении на пустой желудок. Она предупредила, что вода с лимоном, обычно считающаяся полезной, негативно влияет на желудок.