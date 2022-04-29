Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов

Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила о подготовке Банком России мер защиты замороженных резервов

Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Это большая организационная, юридическая работа», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что Россия оказалась в ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене, а потому готовых рецептов, как реагировать не сложившуюся ситуацию, пока не существует.

«Что касается нашей стратегии и тактики правовой защиты, сейчас идет активная работа по этому направлению, но, наверное, о деталях пока говорить преждевременно», — подчеркнула глава регулятора.

В ходе пресс-конференции Набиуллина также отвергла возможность дефолта в стране. По ее словам, об этом сейчас речи не идет и у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.