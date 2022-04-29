Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов

Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила о подготовке Банком России мер защиты замороженных резервов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Это большая организационная, юридическая работа», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что Россия оказалась в ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене, а потому готовых рецептов, как реагировать не сложившуюся ситуацию, пока не существует.

«Что касается нашей стратегии и тактики правовой защиты, сейчас идет активная работа по этому направлению, но, наверное, о деталях пока говорить преждевременно», — подчеркнула глава регулятора.

В ходе пресс-конференции Набиуллина также отвергла возможность дефолта в стране. По ее словам, об этом сейчас речи не идет и у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев анонсировал новый закон о мигрантах
Россияне массово устремились на майские праздники в один регион на поездах
Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса
«Коломенский» купил российский бизнес Fazer
Инстасамка заявила о намерении не возвращаться в Россию
Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов
Несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над девочкой
Стало известно об остановке поставок Haribo в Россию
Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину
Алиев поддержал территориальную целостность Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.