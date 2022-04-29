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Лукашенко назвал секрет благосостояния белорусов

Александр Лукашенко назвал диктатуру причиной благосостояния белорусов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал секрет благосостояния народа республики. Об этом он высказался во время посещения одного из сельхозпредприятий в Гомельской области, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Лукашенко, причиной благосостояния белорусов является диктатура, которая позволяет поддерживать порядок в стране.

«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — иронично подметил президент.

Ранее Лукашенко призвал сограждан беречь свое государство и «не вляпаться в грязь». «Ни в коем случае чтобы не было войны, как мы всегда говорили. Вы видите, какая беда совсем рядом», — заявил глава республики.

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Георгий Нестеров
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