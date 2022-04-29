Лукашенко назвал секрет благосостояния белорусов

Александр Лукашенко назвал диктатуру причиной благосостояния белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал секрет благосостояния народа республики. Об этом он высказался во время посещения одного из сельхозпредприятий в Гомельской области, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Лукашенко, причиной благосостояния белорусов является диктатура, которая позволяет поддерживать порядок в стране.

«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — иронично подметил президент.

Ранее Лукашенко призвал сограждан беречь свое государство и «не вляпаться в грязь». «Ни в коем случае чтобы не было войны, как мы всегда говорили. Вы видите, какая беда совсем рядом», — заявил глава республики.