Лукашенко призвал белорусов «не вляпаться в грязь»

Президент Лукашенко призвал белорусов ценить свое государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан ценить и беречь свое государство. Об этом он высказался на встрече с жителями Чечерского района Гомельской области республики, передает БЕЛТА.

Он поставил в заслугу белорусам и себе лично построение независимого суверенного государства и призвал народ «не вляпаться в грязь».

«Его [государство] надо беречь, его надо ценить, чего бы ни стоило. Не вляпаться в какую-то грязь. Ни в коем случае чтобы не было войны, как мы всегда говорили. Вы видите, какая беда совсем рядом», — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики также заявил, что Белоруссия достигла существенных успехов в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. «Не буду говорить, что мы победили Чернобыль, но по мордасам ему надавали сильно. Мы справились с решением этой задачи», — отметил он.

Ранее на встрече с губернатором Воронежской области России Лукашенко предрек расширение Союзного государства. По его мнению, к объединению захотят подключиться бывшие республики СССР.