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Россиянина задержали за изнасилование зашедшей в гости к матери пенсионерки

В Республике Удмуртия за изнасилование пенсионерки задержан ранее судимый россиянин

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Республике Удмуртия задержан 20-летний ранее судимый россиянин, подозреваемый в изнасиловании пенсионерки. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 апреля 66-летняя женщина пришла в гости к своей подруге, которой не оказалось дома. Встретивший пенсионерку 20-летний пьяный сын хозяйки ударил гостью в лицо, а затем изнасиловал.

После произошедшего злоумышленник был задержан. Следователи завели уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в апреле сообщалось, что в Астраханской области 45-летнего местного жителя осудят за изнасилование и убийство 14-летней девочки.

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Владимир Седов
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