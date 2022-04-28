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Таксиста осудят за изнасилование и убийство 14-летней российской школьницы

Под Астраханью 45-летнего таксиста осудят за изнасилование и убийство 14-летней девочки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Астраханской области 45-летнего местного жителя осудят за изнасилование и убийство 14-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, 22 февраля мужчина, подрабатывающий таксистом, увидел школьницу около магазина и предложил подвезти ее до дома. После того как девочка согласилась, он привез ее на берег Волги недалеко от села Чаган, где изнасиловал, а после связал руки и сбросил в воду.

Тело погибшей 23 февраля обнаружили рыбаки. После этого на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты обследовали дно реки и с помощью специальной техники выловили сумочку убитой с личными вещами и мобильным телефоном.

Преступника удалось задержать по горячим следам. После предъявления неопровержимых улик он полностью признал вину. На время следствия его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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