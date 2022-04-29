МИД Венгрии заявил о непубличном согласии Запада с условиями РФ по оплате газа

Глава МИД Венгрии заявил о непубличном согласии западных компаний на оплату газа в рублях

Ряд европейских компаний, импортирующих природный газ из России, согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не говорят об этом честно и распространяют ложную информацию с помощью западных СМИ о позиции Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его слова о непубличном согласии Запада c условиями России по оплате газа приводит РИА Новости.

«Я бы попросил вас не распространять ложную информацию, что существует общая позиция ЕС, от которой мы, венгры, уклоняемся. Это ложь, это не так, только другие недостаточно честны, а международные либеральные СМИ смотрят сквозь пальцы на их хитрый подход», — пояснил Сийярто.

Глава дипломатического ведомства Венгрии отметил, что страна будет платить за природный газ так, чтобы он поступал в страну.

«Для того чтобы в будущем мы тоже могли покупать природный газ, в «Газпромбанке», который не находится под санкциями, импортирующим природный газ компаниям, не странам, а компаниям, надо открыть два счета — один в евро или долларах и один в рублях. И мы будем это делать, как и другие. Хотел бы подчеркнуть: как и другие, то есть это неправда, что другие от этого отказались. Просто они не хотят говорить об этом так честно по разным причинам», — подытожил Сийярто.

В заключение Сийярто добавил, что природный газ можно покупать только физически и было бы странно отапливать квартиру политическими позициями и заявлениями.