Лукашенко рассказал о дефиците соли на Западе

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о дефиците соли на «богатом Западе»

Страны Европейского союза (ЕС) препятствуют выезду своих граждан в Белоруссию на время праздников. Об этом президент республики Александр Лукашенко высказался во время посещения одного из сельхозпредприятий в Гомельской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Он рассказал, что Белоруссия открыла границы перед католической Пасхой на несколько дней, чтобы жители Польши, Литвы и Латвии могли приехать «к своим родным на могилки». При этом президент посетовал на то, что власти соседних государств не выпускают своих граждан, и сообщил о дефиците соли на Западе.

«Так они (власти соседних стран — прим. «Ленты.ру») людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» — заявил Лукашенко.

Во время визита в Гомельскую область президент Белоруссии также назвал секрет благосостояния народа республики. По его мнению, причиной этого является диктатура, которая позволяет поддерживать порядок в стране. «Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — иронично подчеркнул Лукашенко.