На фабрике в Стамбуле вспыхнул крупный пожар

В промышленной зоне Стамбула вспыхнул крупный пожар, три человека погибли

В промышленной зоне Стамбула вспыхнул крупный пожар, причина возгорания неизвестна, трое человек погибли и девять ранены. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Согласно данным СМИ, после возгорания на территории фабрики произошел взрыв, который и стал причиной смерти трех человек. В ходе пожара также пострадали и пожарные, которые отравились дымом.

«Неизвестно, что стало причиной пожара. Когда мы разговариваем с сотрудниками, они говорят, что слышали взрыв, похожий на бомбу. Тех, кто работал на близлежащих фабриках, отправили в безопасные зоны… Приехало почти десять пожарных машин, они продолжают прибывать. К пострадавшим от задымления пожарным были направлены машины скорой помощи. В больницу также доставлена пожарная команда. Фабрика продолжает гореть», — сообщил корреспондент телеканала.

Ранее стало известно, что возле здания Молодежного фонда в турецком Стамбуле взорвалась самодельная бомба. Инцидент произошел на улице Чингиз Топель в районе Газиосманпаша. Сотрудники турецкой службы безопасности сообщили, что в здании фонда были выбиты стекла и поврежден фасад. Пострадавших и погибших не обнаружили. При осмотре места преступления правоохранителями были найдены фрагменты взрывного устройства с таймером.