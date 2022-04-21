В Стамбуле произошел очередной взрыв

Возле здания Молодежного фонда в Стамбуле произошел взрыв

Возле здания Молодежного фонда в турецком Стамбуле взорвалась самодельная бомба. Об этом сообщается на сайте губернатора Стамбула.

Инцидент произошел на улице Чингиз Топель в районе Газиосманпаша. Сотрудники турецкой службы безопасности сообщили, что в здании фонда были выбиты стекла и поврежден фасад. Пострадавших и погибших не обнаружили. При осмотре места преступления правоохранителями были найдены фрагменты взрывного устройства с таймером.

18 апреля в Стамбуле произошел взрыв в подземных кабельных сооружениях одного из жилых домов. В результате началось задымление, жителей пришлось эвакуировать из здания. Информации о возможных жертвах взрыва не поступила, как и данных о его причинах.

В тот же день стало известно, что турецкие власти начали спецоперацию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.