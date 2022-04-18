Турция начала военную операцию против курдов

Минобороны Турции начало военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

«Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет», — заявил министр, добавив, что борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист.

С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го.