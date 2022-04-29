Помощницу российского судьи нашли убитой в Подмосковье

В Подмосковье тело 43-летней помощницы судьи нашли возле заброшенной постройки

В Подмосковье полиция обнаружила тело 43-летней помощницы судьи одного из судов столицы. Об этом пишет «KP.RU».

По данным издания, женщина жила в квартире в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском городском округе. Год назад она развелась с мужем, ее дети остались жить с супругом. О проблемах на работе или об угрозах от недоброжелателей близким она не рассказывала.

Пять дней назад она перестала выходить на связь и не вышла на работу. После этого ее родственники обратились в полицию. Спустя несколько дней поисков стражи порядка нашли ее тело около заброшенной постройки в соседнем СНТ в двух километрах от дома. Одежды на погибшей не было, а тело было завалено землей и бытовым мусором. Криминалисты обнаружили на голове женщины рану. Выяснилось, что потерпевшая скончалась за четыре дня до момента обнаружения.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Правоохранители считают, что смерть женщины носит криминальный характер.

