В Париже анонсировали разговор Макрона с Зеленским

BFMTV анонсировал разговор президентов Франции и Украины Макрона и Зеленского 30 апреля

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет беседу с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

BFMTV анонсировал разговор Макрона и Зеленского 30 апреля, однако точное время проведения телефонного звонка в Париже пока не сообщили.

Ранее беседа двух лидеров состоялась 14 апреля. По словам Зеленского, главы государств обсудили «расследование российских преступлений», «сопротивление украинского народа» войскам России и переговоры со страной. В свою очередь, Макрон сообщил о «решимости встать на сторону» Украины и «положить конец конфликту».

В ночь на 25 апреля стали известны итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на выборах одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Кандидатуру депутата парламента Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», поддержали 41,45 процента граждан.