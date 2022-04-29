Зеленский назвал решение для устранения дефицита топлива на Украине

Зеленский заявил, что обратился с просьбой о поставках топлива к европейским странам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что в настоящее время во многих частях страны можно наблюдать большие очереди на заправках. Он назвал решение, которые были приняты для того, чтобы устранить дефицит топлива.

По словам украинского лидера, мгновенных решений для ликвидации дефицита нет. Он заявил, данной проблемой должны заняться чиновники, а в настоящее время Киев вынужден обратиться с просьбой о поставках топлива к европейским странам. Зеленский выразил уверенность в том, что система поставок, при которой на Украине не будет дефицита топлива, удастся наладить максимум в течение двух недель.

Ранее обозреватель The National Interest Калеб Ларсон рассказал, что военные склады в США пустеют из-за большого количества поставок вооружений Киеву, в связи с чем американские солдаты остаются без оружия. При этом нет возможности быстро восстановить их запасы.