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Блогерша поставила дешевые виниры в турецкой клинике и едва не лишилась зубов

The Sun: блогерша Аманда Тернер сэкономила на винирах и едва не лишилась зубов

Кадр: @amandaturner1809 / TikTok

Блогерша из Великобритании Аманда Тернер отправилась в Стамбул, чтобы поставить дешевые виниры, и едва не лишилась собственных зубов. На соответствующий ролик в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Юзерша с никнеймом amandaturner1809 хотела сэкономить на зубных протезах. По ее словам, стоимость их установки в одной из турецких клиник была на 70 процентов выгоднее, чем в Великобритании. Выбрав медицинское учреждение, она обратилась за подробностями по указанному номеру через WhatsApp, после чего договорилась о дате приема.

Последствия проделанной процедуры пациентка запечатлела на видео, которое стало вирусным и набрало более 82 тысяч просмотров за шесть дней. Женщина показала свои естественные зубы, которые были неравномерно сточены, и рассказала, через что ей пришлось пройти в кабинете стоматолога.

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По словам Тернер, врач не позаботился о должном уровне обезболивания, поэтому в процессе стачивания эмали она кричала от боли и умоляла сделать ей дополнительный укол. «Я говорила, что мне больно и просила остановиться, но он не прекращал», — добавила она. Блогерша также отметила, что стоматолог касался своего телефона, после чего не мыл руки и продолжал процедуру.

После произошедшего женщина испытывала болезненные ощущения и в течение недели не могла есть. Протезы были сделаны неправильно и не подходили по форме, что также доставляло дискомфорт. Кроме того, на нижней губе образовалось воспаленное пятно красного цвета. «Я даже не могла пошевелить мышцами лица», — признается она.

Пользователи сети были возмущены сюжетом, о чем высказались в комментариях. «Вашим первым тревожным сигналом было бы то, что переписка велась через WhatsApp», «Избегайте Турции или других мест за пределами вашей страны», «Мне так жаль, что тебя так обманули. Ужасное обращение и злоупотребление профессией», — писали юзеры.

Ранее в апреле блогерша из Ирландии Лиза Мартин также поехала в Турцию ради установки виниров и осталась с испорченными зубами. После процедуры 48-летняя пациентка заметила трещину на поверхности протеза и отправилась в клинику на платную коррекцию. По возвращении домой женщина ощутила дискомфорт и записалась на прием к местному врачу. Впоследствии стоматолог диагностировал серьезный абсцесс.

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Карина Черных
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