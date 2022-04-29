Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника нацбатальона с Украины

В Крыму ФСБ задержала участника украинского нацбатальона из Херсонской области

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 31-летнего участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, в 2016 году он, находясь на Украине, добровольно вступил в ряды крымско-татарского батальона. В отношении задержанного возбудили дело по статье 208 («Участие в НВФ») УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.