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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника нацбатальона с Украины

В Крыму ФСБ задержала участника украинского нацбатальона из Херсонской области

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 31-летнего участника украинского незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, в 2016 году он, находясь на Украине, добровольно вступил в ряды крымско-татарского батальона. В отношении задержанного возбудили дело по статье 208 («Участие в НВФ») УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

Елизавета Новикова
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