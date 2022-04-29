Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине решили выйти из нескольких соглашений с Россией

Правительство Украины приняло решение о выходе из нескольких соглашений с Россией

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из нескольких соглашений с Россией. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

Он сообщил, что правительство республики денонсировало соглашение о сотрудничестве с Россией в области рыбного хозяйства. Мельничук добавил, что кабмин также одобрил проекты законов о выходе из российско-украинских соглашений, касающихся налогообложения и научно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что правительство Украины постановило денонсировать соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Отмечается, что документ предусматривал, в частности, поставки предприятиям ракетно-космической отрасли обеих стран оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о необходимости свободного курса рубля
Поставки смартфонов рухнули
В Подмосковье очевидцы сняли на видео окрашенную в красный цвет реку
Женщина решила продать дом вместе с бывшим мужем
Российская фигуристка-чемпионка завершила карьеру в 19 лет
После взрыва на курганском заводе с одним пострадавшим возбудили дело
Владелец «М.Видео» договорился продать свою долю в компании
Россия возобновит авиасообщение с латиноамериканской страной
В США не поверили в угрозу применения Россией ядерного оружия
В Латвии сняли запрет с показа пяти российских телеканалов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.