На Украине решили выйти из нескольких соглашений с Россией

Правительство Украины приняло решение о выходе из нескольких соглашений с Россией

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из нескольких соглашений с Россией. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

Он сообщил, что правительство республики денонсировало соглашение о сотрудничестве с Россией в области рыбного хозяйства. Мельничук добавил, что кабмин также одобрил проекты законов о выходе из российско-украинских соглашений, касающихся налогообложения и научно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что правительство Украины постановило денонсировать соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Отмечается, что документ предусматривал, в частности, поставки предприятиям ракетно-космической отрасли обеих стран оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.