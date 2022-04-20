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Украина вышла из соглашения по созданию ракет с Россией

Кабмин Украины денонсировал соглашение с Россией о создании ракетной техники

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Судебно-юридическую газету».

Сообщается, что Кабинет министров Украины постановил денонсировать соглашение, заключенное между правительствами двух стран, о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Документ был подписан 8 февраля 1995 года.

Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить об этом Москву.

По данным «Судебно-юридической газеты», соглашение предусматривало, в том числе, поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.

В 2015 году Киев денонсировал соглашение с Москвой о сотрудничестве военной сфере. Тогда же украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с РФ.

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Алиса Реброва
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