Названы несовместимые с алкоголем хронические заболевания

Врач-диетолог Незванова включила цирроз печени в число несовместимых с алкоголем болезней

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова включила цирроз печени в число несовместимых с алкоголем болезней. Другие подобные хронические заболевания медик назвала в интервью порталу URA.RU.

«При хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни нельзя газированные напитки, в том числе и алкогольные: шампанское, пиво, коктейли. Красное вино нельзя при пищевой аллергии и чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ. Любой алкоголь запрещен при всех заболеваниях в тяжелой форме или обострении. Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», — заявила Незванова.

Она отметила, что алкоголь всегда наносит тот или иной вред организму. Например, он приводит к снижению когнитивных функций и разрушает клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга. Это нарушение напрямую связано с возникающим при злоупотреблении выпивкой дефиците витамина В1. По словам Незвановой, спиртосодержащие напитки замедляют усвоение этого витамина и приводят к его вымыванию из организма.

Ранее клинический аллерголог-иммунолог Екатерина Лаврентьева назвала пять особенностей образа жизни многих женщин, которые могут вызвать образование тромбов. В их числе оказалось, например, курение, которое провоцирует образование атеросклеротических бляшек.