Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Иммунолог назвала пять провоцирующих тромбоз привычек женщин

Иммунолог Лаврентьева: прием противозачаточных и недостаток движения могут вызвать тромбоз

Изображение: Shutterstock

Клинический аллерголог-иммунолог Екатерина Лаврентьева назвала пять особенностей образа жизни многих женщин, которые могут вызвать образование тромбов. По ее словам, которые приводит «Пятый канал», первое место в этом списке занимают зависимости.

Среди провоцирующих тромбоз привычек врач особо выделила курение, которое провоцирует образование атеросклеротических бляшек, которые неизбежно ведут к развитию не только сердечно-сосудистых патологий, но и тромбоза. Количество потребляемого алкоголя Лаврентьева тоже рекомендовала сократить, так как он вызывает обезвоживание, из-за чего кровь становится более густой и вязкой. Вызвать тромбоз могут недостаток движения, сидячий образ жизни и игнорирование занятий спортом.

Материалы по теме:
От стресса до инфаркта Разработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
От стресса до инфарктаРазработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
15 апреля 2016
Защита для сердца. В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
Защита для сердца.В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
28 ноября 2021

Также фактором риска, по словам иммунолога, является прием противозачаточных. Оральные контрацептивы сами по себе способствуют образованию тромбов, но, если они сочетаются с другими вредными привычками, например, курением, риск развития опасной патологии возрастает многократно.

В заключение Лаврентьева напомнила о том, как важно не игнорировать регулярную диспансеризацию и тревожные симптомы заболевания. Если вовремя обратиться к врачу и сдать анализы, можно предупредить патологические изменения сердечно-сосудистой системы.

Ранее стоматолог, академик Валерий Леонтьев раскрыл секрет правильной чистки зубов. Идеальным вариантом для сохранения здоровья ротовой полости он назвал чистку по методу Басса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне
Польша назвала дату полной остановки поставок «Газпрома»
Модель раскрыла правду о съемках рекламы с полными девушками
Названы главные бреши в защите российских детсадов и школ от нападений
Путин указал генсеку ООН на проблемы на Украине после переворота в 2014 году
Путин дал совет Валиевой
Путин назвал причины признания ДНР и ЛНР
Названы главные страхи ипотечников
В России завершили ремонт «Ярослава Мудрого»
Доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.