Иммунолог назвала пять провоцирующих тромбоз привычек женщин

Иммунолог Лаврентьева: прием противозачаточных и недостаток движения могут вызвать тромбоз

Клинический аллерголог-иммунолог Екатерина Лаврентьева назвала пять особенностей образа жизни многих женщин, которые могут вызвать образование тромбов. По ее словам, которые приводит «Пятый канал», первое место в этом списке занимают зависимости.

Среди провоцирующих тромбоз привычек врач особо выделила курение, которое провоцирует образование атеросклеротических бляшек, которые неизбежно ведут к развитию не только сердечно-сосудистых патологий, но и тромбоза. Количество потребляемого алкоголя Лаврентьева тоже рекомендовала сократить, так как он вызывает обезвоживание, из-за чего кровь становится более густой и вязкой. Вызвать тромбоз могут недостаток движения, сидячий образ жизни и игнорирование занятий спортом.

Также фактором риска, по словам иммунолога, является прием противозачаточных. Оральные контрацептивы сами по себе способствуют образованию тромбов, но, если они сочетаются с другими вредными привычками, например, курением, риск развития опасной патологии возрастает многократно.

В заключение Лаврентьева напомнила о том, как важно не игнорировать регулярную диспансеризацию и тревожные симптомы заболевания. Если вовремя обратиться к врачу и сдать анализы, можно предупредить патологические изменения сердечно-сосудистой системы.

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