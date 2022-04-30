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В США предупредили о катастрофе из-за военной помощи Украине

Ученый Дэвис заявил, что помощь США Украине обернется катастрофой для экономики

Фото: Mauricio Campino / Reuters

Военная и финансовая помощь, которую США оказывает Украине, обернется катастрофой для американской экономики. Об этом заявил ученый Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

«Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса», — предупредил Дэвис, заметив, что из-за высокой инфляции и стремительно растущих цен Соединенным Штатам может грозить затяжной кризис.

По словам ученого, помощь, которую президент Джо Байден оказывает Киеву, только усугубит проблемы в США и продлит конфликт.

28 апреля американский лидер запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей.

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Алина Гончарова
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