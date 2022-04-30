В Чите россиянин забаррикадировался в квартире с ребенком и угрожает его застрелить

В Чите 35-летний мужчина забаррикадировался в квартире с трехлетним ребенком. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина ранее был судим за наркотики. Сообщается, что он выгнал жену в подъезд и угрожал ножом соседу, после чего закрылся в квартире и угрожает застрелить своего малолетнего сына. По словам соседей, в квартире имеется огнестрельное оружие.

В настоящее время полицейские ведут переговоры с мужчиной. Отмечается, что он не хочет разговаривать ни с кем, кроме жены, и только, если та войдет в квартиру. Сотрудники ОМОНа готовятся к штурму.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 36-летнему россиянину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По версии следствия, в ночь на 29 апреля он в состоянии ревности несколько раз ударил ножом любовника жены, после того как застал их вместе на утро после вечеринки.