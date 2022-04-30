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Экономист рассказал о «мощной экономической оплеухе» европейским странам

Экономист Зубец заявил, что оплата за газ в рублях дискредитирует власти европейских стран

Фото: Pixabay

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что согласие властей европейских стран на оплату за российский газ в рублях не является для них как таковой проблемой, однако это настолько сильно их дискредитирует, что они не готовы на это пойти.

«Для европейских политиков оплата газа в рублях — это потеря лица. Они машут руками, делают страшные глаза, надувают щеки, а потом выясняется, что сделать они ничего не могут. Это означает дискредитацию европейских властей и европейских политиков», — заявил экономист.

Он добавил, что сейчас вопрос состоит не в том, будет ли газ поставляться в Европу, а в том, какой политический вес будет иметь Брюссель, если оплачивать его придется в рублях. «Европейские политики понимают, что если Европа перейдет на оплату газа за рубли, для них это будет мощная оплеуха», — заключил Зубец.

Ранее в Госдепе заявили, что США совместно с Европейским Союзом (ЕС) решили работать над тем, чтобы закрыть «любые возможные лазейки» в санкциях, дающие возможность покупать российский газ. Как заявил советник госдепартамента Дерек Шолле, сейчас России будет трудно найти альтернативных покупателей для ее энергоресурсов.

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Марина Совина
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