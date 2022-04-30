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На Украине по доносу завели дело на посла Азербайджана в Молдавии

На Украине по доносу завели дело на посла Азербайджана в Молдавии Османова

Фото: Pixabay

Донос о посещении российского Крыма послом Азербайджана в Молдавии Гудси Османовым стал поводом для заведения уголовного дела на дипломата на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, российские силовые структуры получили архив так называемой «прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю», брошенный украинскими силовиками, сбежавшими из Херсона после начала российской специальной военной операции.

При этом среди некоторых документов оказались материалы, свидетельствующие о заведенном деле на Османова. Так, 6 марта 2021 года в прокуратуру по «Автономной республике Крым и Севастополю» обратился главный редактор азербайджанского информационно-аналитического портала Ovqat.com Гейдар Огуз. Журналист сообщил, что, по его данным, было возбуждено уголовное дело по факту визита в Крым посла Азербайджана в Молдове Гудси Османов и просил пояснить, насколько верна эта информация.

11 марта 2021-го офис генерального прокурора Украины направил замглавы прокуратуры по «Автономной республике Крым и Севастополю» Нариману Сулейманову для организации розыска обращение главы «Национального совета тюрков-карапапаков Украины Дашгы» на Гюльмамедова. В обращении указывается, что речь шла о посещении иностранцами Крыма.

При этом уже через четыре дня, 15 марта 2021 года, на имя главреда оформили ответ прокуратуры по «Автономной республике Крым и Севастополю», который подписал начальник ее отдела Егор Ребров. По его словам, поступило обращение о посещении послом Азербайджана в Молдавии Крыма, и что прокуратура проводит процессуальное руководство уголовным делом по факту нарушения порядка въезда на полуостров.

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Марина Совина
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