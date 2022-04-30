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Военкоры прокомментировали сходство покинувшей «Азовсталь» женщины со снайпершей

Военкор Коц: похожая на покинувшую «Азовсталь» женщину снайперша находится в Киеве

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Покинувшая территорию завода «Азовсталь» вместе с мужем и ребенком Наталья Савина просто похожа на украинскую снайпершу Елену Белозерскую. Об этом в своем Telegram-канале сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

«Только вернулся домой (был без связи) и увидел весь срач по поводу вышедших людей из "Азовстали". Женщина не снайпер, просто похожа. Ее проверили, и информация 100 процентов», — написал он.

Эту же информацию о Савиной также подтвердил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он отметил, что украинская снайперша сейчас находится в Киеве, что видно по содержанию ее страниц в социальных сетях.

«Савина действительно на нее очень похожа, но это не она. Ничего общего эта женщина с ВСУ не имеет. (...) Муж ее (...) сейчас блеет, что фото с зигами и крестами — это дурость 10-летней давности. Ну у нас тут тоже пленные со свастонами говорят, что это индийский орнамент», — добавил военкор.

29 апреля сообщалось, что с территории завода по гуманитарному коридору удалось выйти семье из трех человек.

Украинская снайперша Белозерская стала известна после того, как в начале февраля британская газета The Sun опубликовала с ней интервью, в котором та пообещала «убивать и дальше» в Донбассе. Также было показано видео, на котором она, предположительно, стреляет в ополченцев в 2017 году.

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Игорь Дмитров
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